Semana de 10 horas

«La IA puede hacer que el 90% estemos desempleados o que todos trabajemos 10 horas a la semana, ganemos lo mismo y disfrutemos de tiempo libre. Todo es cuestión de distribución», decía Olivier Planchard, economista jefe del FMI. ¿Se trata de una utopía o de una realidad próxima? ¿Van a faltar trabajadores o a sobrar? ¿La evolución va a ser debidamente gestionada o va a haber una revolución traumática? Se plantean multitud de cuestiones. Es de imaginar que los estudiosos estén estudiando la problemática.