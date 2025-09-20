Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

El precio invisible de la conciliación

Pese al avance social y la incorporación masiva de las mujeres al mercado laboral, es incuestionable que nosotras seguimos asumiendo, de forma mayoritaria, el trabajo doméstico, reproductivo y de cuidados

Ane Fadrique Blanco

Magistrada

Sábado, 20 de septiembre 2025, 02:00

Resulta evidente que las mujeres de mi generación hemos crecido con un discurso más igualitario que nuestras madres y abuelas; pero, pese a ello, el ... avance social y la incorporación masiva de las mujeres al mercado laboral, es también incuestionable que seguimos asumiendo, de forma mayoritaria, el trabajo doméstico, reproductivo y de cuidados, recayendo sobre nosotras los costes de la conciliación de la vida profesional, personal y familiar.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Cierra la emblemática tienda de Vinos Ezeiza: «No hay nadie de la familia que quiera ocuparse de la tienda»
  2. 2 La villa, a un paso de San Sebastián, seleccionada para la portada de una revista de lujo
  3. 3 Robert Treviño lleva a los tribunales a la Euskadiko Orkestra por su despido
  4. 4 El líder de una banda legendaria del rock español debe parar la gira por un cáncer
  5. 5 Muere el exdirector médico del Hospital Universitario de Navarra en un accidente de montaña en Riaño (León)
  6. 6 Detenido un hombre en Donostia por una presunta agresión sexual a una mujer a la que conoció por redes
  7. 7

    Osakidetza incorpora a 27 médicos de familia y 4 pediatras de difícil cobertura en Gipuzkoa
  8. 8 Así ha sido la alfombra roja de la inauguración del Zinemaldia
  9. 9

    Estonia y Polonia denuncian la intrusión de cinco aviones de combate rusos en el Báltico
  10. 10

    Los nuevos jubilados vascos cobran 1.944 euros y el sueldo de jóvenes no llega a 1.600

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco El precio invisible de la conciliación

El precio invisible de la conciliación