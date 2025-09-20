El precio invisible de la conciliación

Resulta evidente que las mujeres de mi generación hemos crecido con un discurso más igualitario que nuestras madres y abuelas; pero, pese a ello, el ... avance social y la incorporación masiva de las mujeres al mercado laboral, es también incuestionable que seguimos asumiendo, de forma mayoritaria, el trabajo doméstico, reproductivo y de cuidados, recayendo sobre nosotras los costes de la conciliación de la vida profesional, personal y familiar.

Situando el foco en el ámbito del Derecho Laboral en el que actualmente desempeño mi profesión, observo casi diariamente cómo tales costes se traducen para muchas mujeres en excedencias, reducciones de jornada o empleos a tiempo parcial. Medidas necesarias para atender a hijas e hijos o familiares dependientes, pero que acarrean un alto precio para ellas: pérdida de salario, menores oportunidades de promoción, periodos de cotización más cortos y/o pensiones de jubilación contributivas más bajas, entre otras muchas consecuencias. Se trata de una desigualdad que, a pesar de los avances en clave de perspectiva de género realizados en los últimos años, la sociedad aún asume como obvia, casi natural, asociándola desde el punto de vista biológico a la maternidad.

Tales desigualdades, por supuesto, afectan aún más en el caso de mujeres en situación de pobreza o que pertenecen a colectivos vulnerabilizados. No debemos olvidar que hablamos de trabajos en muchas ocasiones no remunerados o, en el mejor de los casos, mal remunerados. Tareas infravaloradas que no sólo privan de su tiempo de ocio o de promoción profesional a las mujeres que las llevan a cabo; sino que, de manera indirecta, contribuyen a perpetuar las desigualdades económicas y de género, todo ello en el contexto de una sociedad que paradójicamente se cree (nos creemos) cada día más igualitaria y menos machista.

Así, pues, desde mi punto de vista, de todas las manifestaciones existentes de la brecha salarial de género, una de las más invisibles y persistentes en la actualidad es la que sufren las mujeres madres cuidadoras. Reconocer su valor exige entender que el trabajo de cuidados es un verdadero trabajo y que debe ser considerado como tal: un «motor oculto» que mantiene el funcionamiento de la sociedad y que resulta vital para nuestro bienestar humano.

Ya en la IV Conferencia Mundial sobre las Mujeres (Beijing, 1995), se recomendó a los Estados incorporar el trabajo doméstico en la cuantificación de la actividad económica, visibilizando así la contribución de las mujeres al desarrollo social y económico y promoviendo su reparto equitativo. En términos similares, el Informe de Desigualdad de Oxfam Intermón (2020) aportó datos contundentes, a saber: el valor económico del trabajo de cuidados asciende a 9,76 billones de euros a nivel global; las mujeres dedican 12.500 millones de horas diarias a este trabajo no remunerado, equivalente a 1.500 millones de personas trabajando 8 horas al día sin recibir salario. En el caso de España, este trabajo representa más del 40,77 % del PIB.

Por todo ello, los poderes públicos debemos avanzar hacia un reconocimiento real y efectivo del trabajo de cuidados, erradicando las consecuencias económicas que sufren las mujeres cuidadoras, agravadas en la vejez, como ocurre con las pensiones de jubilación contributivas significativamente más bajas. Al mismo tiempo es imprescindible que la sociedad asuma que el cuidado no es un destino natural femenino, sino una responsabilidad compartida de ambos sexos comenzado por la crianza de nuestros hijos e hijas, demás personas dependientes, personas mayores, así como indudablemente en la realización de las tareas domésticas diarias.

Porque reconocer y redistribuir el trabajo de cuidados no es solo una cuestión económica: es una cuestión de justicia social y de derechos humanos, otra de las tareas pendientes de esta sociedad machista que aún en mi generación, también, perdura.