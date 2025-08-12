A gritos
Ane Ezenarro
Donostia
Martes, 12 de agosto 2025, 06:37
Voy a la playa casi a diario y me gusta ponerme en la misma zona. Lo hago casi todos los años. Pero creo que voy ... a tener que cambiar esta costumbre por culpa de una familia numerosa que se instala cerca de mi toalla y habla a grito pelado. Y no exagero. Me resulta insoportable escuchar semejante griterío.
