Cartas al director

A gritos

Ane Ezenarro

Donostia

Martes, 12 de agosto 2025, 06:37

Voy a la playa casi a diario y me gusta ponerme en la misma zona. Lo hago casi todos los años. Pero creo que voy ... a tener que cambiar esta costumbre por culpa de una familia numerosa que se instala cerca de mi toalla y habla a grito pelado. Y no exagero. Me resulta insoportable escuchar semejante griterío.

diariovasco A gritos