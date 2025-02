Comenta Compartir

Quiero denunciar en esta carta mi situación como joven que quiere comprar una vivienda. Una situación que afecta a mucha gente como yo, que no ... puede acceder a comprar un piso por unos precios tan desorbitados, sobre todo en ciudades como la mía, San Sebastián. Tengo 33 años, soy administrativa y comparto piso de alquiler con dos amigas. Mi ilusión desde hace tiempo es la de tener una casa propia, pero a día de hoy veo que es imposible, solo un sueño, a pesar de contar con un sueldo decente. No tengo unos padres que puedan ayudarme económicamente porque ellos viven con lo justo y bastante hicieron con pagarme una carrera. Con este panorama, no me queda otra opción que ahorrar, con todo lo que ello supone: salir poco, ir al cine de muy de vez en cuando y hacer algún viaje también muy de vez en cuando, y muy cerca de casa. Esta situación que tanto se repite entre los jóvenes tendría que forzar a los políticos a plantear soluciones... Pero no es así. Por eso reclamo medidas prácticas como más vivienda social y una bajada de precios para que podamos gozar de una vida independiente.

