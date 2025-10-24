Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

JOSEMARI ALEMÁN AMUNDARAIN

Cosas de niños

Quien sufre acoso escolar nunca se recupera; hay tantos instantes en la vida en los que volvemos a esos momentos... Y nos convertimos en niños indefensos otra vez

Ane Arruabarrena

Periodista y CEO de GuLink

Viernes, 24 de octubre 2025, 02:00

Comenta

Es complicado apreciar a una sociedad que está avanzando a pasos agigantados en la innovación con herramientas como la Inteligencia Artificial, la robótica, la ciencia ... y la investigación científica, pero sigue dando muestras de la bajeza moral del ser humano en lo que respecta a las relaciones interpersonales. A estas alturas todos sabemos de la muerte de Sandra, una niña de 14 años que se suicidó hace unos días tras un año de acoso por parte de sus compañeras de colegio en Sevilla. Cuesta escribir sobre esto. Es increíblemente doloroso. Pero es necesario, si al menos aporta algo de cordura en esta sociedad a menudo inhumana.

