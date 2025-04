Desconectarse también es salud

Comenta Compartir

Cada vez conozco a más gente que se borra de Instagram, silencia WhatsApp o se pone un viejo Nokia para dejar de mirar pantallas todo ... el día. No lo hacen por nostalgia, sino por salud mental. Nos pasamos horas consumiendo vidas ajenas, noticias que nos saturan, contenido que olvidamos en segundos. ¿Y si apagar el móvil un rato no fuera evasión, sino resistencia? Estamos hiperconectados, pero cada vez más dispersos. Y aunque suene raro, hay algo muy sano en dejar de responder mensajes al segundo, en no estar disponible siempre, en no tener que compartirlo todo. Quizás no se trata de vivir sin redes, sino de que las redes no vivan por nosotros.

