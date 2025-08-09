Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

El precio de la verdad

ANDRÉS CRESPO RICO SAN SEBASTIÁN

Sábado, 9 de agosto 2025, 07:05

Bella y lógica, pero sobre todo la que nos hace libres, iguales y solidarios, la que ennoblece a quien intenta descubrirla y evita la banalidad ... de su posesión privada. Por ello, hacer un noble uso de la verdad implica difundirla. Ahí comienza el problema. Porque una vez que se publica puede ser secuestrada, tergiversada y mercantilizada por un tinglado especializado en vivir de ella una vez prostituida, convertida así en mentira. Cual doncella migrante en busca de una vida digna. Y es que cuando el arte, la verdad y la política entran en un mercado que todo lo digiere, quedan a merced de éste, que lo falsea en producto o en cínico florero, premios incluidos. Por ello, todo lo que no sirva para cambiar el embrutecedor sistema mercantil termina a su servicio, pese a las apariencias. Ser artista de la verdad culmina con el compromiso de no hacer negocio con ella, aún sabiendo que todos sus sofistas proxenetas trabajarán para convertirla en producto envuelto con sensacionalismo y barata publicidad, disolviendo así su fuerza. Para resistir al intento de convertir la verdad en mentira solo cabe sufrir por ella, como homenaje a Sócrates.

