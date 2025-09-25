De regreso al absolutismo

Comenta Compartir

La incultura mercantil ha penetrado tanto en la política que sus representantes parecen estar en permanente campaña comercial / electoral, a la compra del voto, de ... un Nobel, o del mismo Dios para matar en su nombre. No basta con poseer o desgastar al Ejecutivo. Hay que ir a por todo el Legislativo. Y ya puestos, a por el Judicial, judicializando todo lo que se mueve, se inunde o se queme, usando la presión simpatizante necesaria. El poder mediático y financiero como causa y consecuencia. El mundo no da la talla democrática por mucho que las tecnologías avancen una barbaridad, o quizá por ello. Un proceso de restauración del absolutismo con la diferencia de que ahora se disfraza de fatua democracia. Medios y dinero mandan, para que millones de votos apoyen al autócrata de turno. Estamos al límite de contradicciones, hijas de la renta sin trabajo que la justifique, desposada con el miedo a la libertad. Contra la amenaza de una distópica implosión, la utópica democracia en la que, a pesar de la tenaz injusta realidad, se investiga, trabaja y goza siendo solidarios, sacralizando las identidades disolviéndolas en las del otro.

