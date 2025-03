El mundo soy yo

Comenta Compartir

Los políticos en el poder, ya sea a nivel estatal, europeo o mundial, no terminan de enfrentarse a la renta del capital especulador, por lo ... que se inventan la chapuza de la deuda pública. Tampoco tiene ninguna pinta de que resuelvan el secuestro de la verdad y con ella el de la democracia, actuando sobre los medios y también sobre redes dedicadas a la posteridad, propaganda alevosa y premeditada. Regresamos a un futuro donde la caligrafía va a devenir en una actividad lúdica paraescolar, niños con código y sonda de QR como escapulario y ciudadanos con todo su cerebro en un reloj de pulsera. Todo un símbolo paradójico de 'ser' y 'tiempo', obra del gran pensador alemán afín, por momentos, a la idea de que su idioma y su nación estuvieran llamadas a liderar todo el mundo. Una eterna cuestión que no resolvería ni siquiera un Estado Europeo, quizá uno Federal Planetario. Pero muy lejos estamos de esta ilusión Kantiana, si nuevas voces absolutistas van gritando 'Le Monde c' est moi'. Vía guerra arancelaria o de la otra. Entre tanto, la civilización ante la tesitura de demostrar que sirvió para algo y que el arte fue la expresión de su esperanza.

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar Sesión cerrada Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este. Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo. Iniciar sesión Más información Este contenido es exclusivo para suscriptores ¿Ya eres suscriptor/a? Inicia sesión