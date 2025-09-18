Comenta Compartir

A pesar del empeño no dejamos atrás la imagen de un país dominado por la burocracia y el estigma kafkiano que ello implica. La realidad ... demuestra que se ha reconvertido en sede de la gran industria del papeleo leguleyo, donde el BOE es materia prima para el pillaje, el recurso y la fiesta de los bufetes. Un Estado de Derecho, convencido de que la ley es sinónimo de justicia, donde la omnipotente ley del mercado es capaz de convertirse en el mercado de la ley. No es preciso ser perito en Derecho para creer, como cualquier legal ciudadano con sentido común, que se está cometiendo un inédito escándalo con el procesamiento del Fiscal General, mientras el pícaro, presunto delincuente confeso, origen de tal proceso, disfruta de una libertad producto de todo un akelarre de retrasos y recursos a su causa. Lo que reafirmaría un Estado de la ley del mercado de la ley. Y a la Capital como nicho de negocio para avispados sofistas, a mayor desprestigio del Poder Judicial. Salvo que la ciencia jurídica sea ajena a los valores humanos, paradójicamente la letra de la ley quedaría sin hacer justicia a su significado, a su espíritu, a su verdad.

