Loiola como oportunidad

La vivienda digna es un derecho humano de primer orden, pero va camino de otra burbuja inmobiliaria. En momentos de máxima tensión y elevados precios ... se dan máximos de ventas. Porque el precio lo fija la artificiosa ley de la oferta y la demanda, no los costes de proyecto, suelo y ejecución, ni la justicia. Porque se compra para negociar, revender o alquilar, más que para residir. El deseo de propiedad privada es ya un fenómeno social tan horizontal que parece comportarse como instinto básico, obsesionado por disponer de una mínima capacidad de compra de productos bancarios que hacen de alcahueta y, paradoja, con una Hacienda Pública complaciente. Un Gobierno demócrata serio, ajeno a fraudes y propagandas populistas, debería expropiar el suelo necesario y construir viviendas dignas en alquiler y con rentas centradas en el coste de mantenimiento. Convivir con la iniciativa privada, como ocurre en Sanidad y Educación. Evitar la insociable libertad del pícaro y gorrón o del listo que compra tres viviendas y vende dos para que la tercera le salga gratis. En san Sebastián, el solar de los cuarteles de Loiola se ofrece como gran oportunidad.

