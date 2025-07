El humanismo pendiente

Comenta Compartir

La conclusión más digna que podemos sacar bajo los escombros de las crisis que padecemos, a nivel nacional e internacional, es que todo nos afecta ... a todos. Como humanos, todos tenemos los mismos derechos porque todos, en alguna medida, somos responsables de la suerte del otro. El corrupto existe porque la pandemia de la incultura lo ha puesto ahí. Si existen los dictadores fundamentalistas es porque nuestra democracia no es todo lo ejemplar que debería ser, para que nos imiten sin perder un segundo. Cuando una mujer es asesinada después de violada, el canalla culpable es como el pus de nuestra herida manera de ser y de convivir con el egoísmo. En las manifestaciones a favor de cualquier víctima, deberíamos llorar también por nosotros y por nuestros hijos. No para sufrir complejos de culpa, y sí por la justa conciencia de fraternidad universal. Si el buque democrático zozobra puede ser debido a la mala mar, pero también a grietas por falta de mantenimiento. Solo soportaremos la idea de que, como especie humana, estamos hechos para convivir, si nos implicamos por trabajar en favor de los derechos universales, para que no nos neguemos como humanos, desde ningún tipo de poder.

