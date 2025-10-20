Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Cartas al director

Gobierno asediado

Andrés Crespo Rico

Donostia

Lunes, 20 de octubre 2025, 06:21

En especial por los nacionalismos. Por un lado, el nacionalismo periférico, apegado a unos criterios de identidad. A su izquierda los del viejo relato populista, ... que se presenta como pueblo víctima sin Estado. Por su parte, el añejo nacionalismo español, compitiendo con el resto de socios coyunturales del Gobierno en el Congreso. Los periféricos aprovechando la situación de debilidad, mercadean y presionan para que la Federación autonómica mute en Confederación. El Gobierno constitucionalista asediado, o pierde el poder a manos de la derecha patriótica que desgarra lo público en favor de lo privado o cae en manos del independentismo que disuelve el Estado en favor de sus privados territorios. Y los votantes, con la moda apolítica de mercado, sin autoridad de referencia, incapaces de resolver dilemas, eligen el primero yo, luego yo, y después yo.

