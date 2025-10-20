Gobierno asediado

Comenta Compartir

En especial por los nacionalismos. Por un lado, el nacionalismo periférico, apegado a unos criterios de identidad. A su izquierda los del viejo relato populista, ... que se presenta como pueblo víctima sin Estado. Por su parte, el añejo nacionalismo español, compitiendo con el resto de socios coyunturales del Gobierno en el Congreso. Los periféricos aprovechando la situación de debilidad, mercadean y presionan para que la Federación autonómica mute en Confederación. El Gobierno constitucionalista asediado, o pierde el poder a manos de la derecha patriótica que desgarra lo público en favor de lo privado o cae en manos del independentismo que disuelve el Estado en favor de sus privados territorios. Y los votantes, con la moda apolítica de mercado, sin autoridad de referencia, incapaces de resolver dilemas, eligen el primero yo, luego yo, y después yo.

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar Sesión cerrada Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este. Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo. Iniciar sesión Más información Este contenido es exclusivo para suscriptores ¿Tienes una suscripción? Inicia sesión