Cartas al director

Flatus vocis

Andrés Crespo Rico

Donostia

Lunes, 25 de agosto 2025, 06:19

Para universitarios primerizos, finaliza en pocos días el plazo para tomar una decisión sobre qué carrera estudiar. En la mayor parte de los casos la ... demanda del mercado es más fuerte que la vocación profesional, si la hay. Mi recomendación es que no se pierda más tiempo en elegir entre una disciplina de números o de letras. Optar por ambas es la mejor manera de resolver el problema. Estudiar una carrera de ciencias para vivir, repleta de signos digitales, y otra de letras, llena de analógicos, para convivir. De forma simultánea o consecutiva, intentando orillar, desde el origen, la alienante división del trabajo. Todo un viaje a la permanente juventud y todo un reto contra el algorítmico nominalismo que nos confunde. Un laberinto donde las palabras que se refieren a valores humanos no tienen más significado que el del propio nombre, el del sonido de la voz sin nada detrás que lo respalde, flatus vocis. Una Babel de significados donde, en un mismo lenguaje natural sin estética, ninguna lógica y ajeno a la ética, llamamos democracia, libertad, Dios, verdad, identidad, guerra, víctima, vivir y convivir, a cosas diferentes.

