Junto al desatino de creer que el desarrollo de la Inteligencia Artificial debe ser a costa de la Natural, se da el de que las ... disciplinas de humanidades frenan el avance de lo que importa. Así, la revolución digital, coincide paradójicamente con una inmensa pereza en nuestra juventud por memorizar no solo datos, también conceptos. Hoy, los nietos no van a heredar la biblioteca de los abuelos porque les cabe todo en su tablet de bolsillo. En los exámenes de la PAU se han mostrado pancartas exigiendo su desaparición. Ya en el curso se atreverán a pedir la eliminación de los exámenes, unida a la obsesión general por estudiar tecnociencias. De estos polvos el lodo de la eterna voluntad de poder, como valor en sí mismo. Pero el mayor deterioro del saber se da cuando degenera en discriminación y justificación. No podemos contratar a ignorantes, pero si preguntarnos por qué lo son, y hacer algo para que superen esa pobreza. A fin de curso es justo recordar a quienes ejercen el arte de enseñar, disolviendo desatinos, deseando que retornen el próximo con la vocación recuperada y el reconocimiento social e institucional que merecen.

