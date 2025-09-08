Las matemáticas del poder

Comenta Compartir

Menos dinero para sanidad, educación, justicia social... pero el mundo se está rearmando: el gasto militar aumenta a niveles récord desde la llamada guerra fría. Los de siempre se hacen aún más asquerosamente ricos creando nuevos conflictos que ahogan a los pueblos en nuevas crisis económicas y sociales para que aumente el margen de beneficio de los multimillonarios. Así funciona el sistema capitalista, necesita de pobreza para acaparar riqueza, de guerras para vender armas, de enfermos para vender medicamentos, de drogadictos para vender drogas, de ignorancia para vender su discurso político. Las multinacionales no tienen patria ni bandera, tienen accionistas y beneficios multimillonarios que pretenden que aumenten indefinidamente robando los recursos del planeta. La vida no vale nada porque los trabajadores pueden ser sustituídos, la economía capitalista no sabe nada de humanidad, de valores, de ética, de empatía, el sufrimiento humano no aparece en sus libros de cuentas, ni en sus cuentos. Ahora han decidido que llegó el momento de devolver a la clase trabajadora al siglo XVIII en cuanto a derechos, salarios y condiciones laborales. No tienen sobre sus cabezas la amenaza del bloque comunista y la clase trabajadora ha perdido lo que se conoce como la conciencia de clase. Nos tienen donde querían.