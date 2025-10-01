Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Cartas al director

De libro

André Abeledo Fernández

San Sebastián

Miércoles, 1 de octubre 2025, 06:35

Israel comete un genocidio de libro. Según la RAE, la definición de genocidio es la siguiente: «Exterminio o eliminación sistemática de un grupo humano por ... motivos de raza, etnia, religión, política o nacionalidad». En derecho internacional, el genocidio se refiere a actos cometidos con la intención específica de destruir, total o parcialmente, a un grupo nacional, étnico, racial o religioso, según la Convención de Naciones Unidas de 1948. Este crimen abarca cinco tipos de actos: matar a miembros del grupo, causarles graves daños físicos o mentales, someterlos a condiciones de vida que acarreen su destrucción física, imponer medidas para impedir los nacimientos dentro del grupo o transferir por la fuerza a niños de un grupo a otro. Lo que el Israel sionista está haciendo en Palestina encaja en esta definición. Negar este genocidio es una muestra de profunda ignorancia e hipocresía. La historia no absolverá ni a los perpetradores ni a los cómplices del genocidio del pueblo palestino.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Despiden a la directora de una oficina bancaria en Euskadi que cobraba 7.345 euros al mes y se iba a la peluquería en horario laboral
  2. 2

    Los partidos vascos salen en tromba contra Ayuso por Â«banalizar la violenciaÂ» de ETA
  3. 3

    Mendoza advierte de que cancelar el contrato de CAF en Israel podría suponer el «cierre de la empresa o llevársela fuera»
  4. 4

    «El mastín se me echó encima y caí al suelo; pensé que me mataba»
  5. 5

    Vivienda incorpora los datos de Gipuzkoa al índice de precios de referencia para topar los alquileres
  6. 6

    Hamás se inclina a favor del plan de paz pero deja la decisión final en su brazo militar
  7. 7

    Dos de las cuatro denuncias que se han presentado por el udaleku de Bernedo son en Gipuzkoa
  8. 8

    Gipuzkoa anuncia una nueva sociedad pública para crear infraestructuras de cuidados a mayores
  9. 9 La canción que predijo la alineación de la Real Sociedad: «No me creo que Odriozola no sea titular»
  10. 10 ¿Qué es el índice de precios?¿A quién afecta?

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco De libro