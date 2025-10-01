Comenta Compartir

Israel comete un genocidio de libro. Según la RAE, la definición de genocidio es la siguiente: «Exterminio o eliminación sistemática de un grupo humano por ... motivos de raza, etnia, religión, política o nacionalidad». En derecho internacional, el genocidio se refiere a actos cometidos con la intención específica de destruir, total o parcialmente, a un grupo nacional, étnico, racial o religioso, según la Convención de Naciones Unidas de 1948. Este crimen abarca cinco tipos de actos: matar a miembros del grupo, causarles graves daños físicos o mentales, someterlos a condiciones de vida que acarreen su destrucción física, imponer medidas para impedir los nacimientos dentro del grupo o transferir por la fuerza a niños de un grupo a otro. Lo que el Israel sionista está haciendo en Palestina encaja en esta definición. Negar este genocidio es una muestra de profunda ignorancia e hipocresía. La historia no absolverá ni a los perpetradores ni a los cómplices del genocidio del pueblo palestino.

