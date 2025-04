Desaparición de la izquierda

Comenta Compartir

Una parte importante de la juventud vota a la ultraderecha porque se vende falsamente como antisistema. Hace creer a una juventud frustrada y poco politizada, ... a unos jóvenes que no ven un futuro, que la lucha contra el sistema la hacen el neofascismo y los neonazis, la ultraderecha. El problema de base viene del desastre en el campo de la izquierda, que ha sido destruida desde dentro. Todos ellos, fascismo, liberales, ultraderecha, derecha, socialdemocracia están a las órdenes de las mismas oligarquías que ponen el dinero, mueven los hilos y temen a una clase trabajadora organizada y con conciencia de clase. Es esa falsa izquierda la que ha abierto una vez más las puertas a la ultraderecha. La historia se repite, no aprendemos. El pueblo que no conoce su historia está condenado a repetirla. «Ser joven y no ser revolucionario es una contradicción hasta biológica». Lo dijo Salvador Allende, por entonces presidente de la República de Chile. Los jóvenes y los no tan jóvenes no tienen referencia en la izquierda, no ven alternativa al capitalismo que los condena a la explotación y a la pobreza, no tienen conciencia de ser clase trabajadora y consideran la socialdemocracia parte del sistema. Y en esto tienen toda la razón.

