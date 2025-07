Intervenir es orientar: hacia un Gobierno Vasco emprendedor

En su artículo publicado hace unos días en este periódico, Markel Olano acusaba a EH Bildu de mantener una «obsesión intervencionista» que nos llevaría a « ... un futuro totalmente diferente». Tenía razón en algo: queremos un futuro diferente. Pero no basado en dogmas ni nostalgias, sino en evidencia internacional y en una voluntad clara de responder con ambición a los desafíos de nuestro tiempo. Olano caricaturiza nuestras propuestas como un afán de control absoluto. Nada más lejos de la realidad. No defendemos un intervencionismo burocrático, sino una política económica con dirección, criterio público y exigencias claras.

Numerosos estudios han documentado cómo los grandes saltos económicos y tecnológicos no se han producido por acción espontánea de los mercados, sino gracias a administraciones públicas capaces de liderar e impulsar sectores estratégicos. La economista Mariana Mazzucato lo llama 'Estado emprendedor': un Estado que asume riesgos, moviliza recursos y construye capacidades a largo plazo. Desde los semiconductores al GPS, desde la biotecnología a las renovables, el motor público ha sido clave.

¿Intervenir por intervenir? No. Dirigir con condicionalidad. Tras la crisis de 2008, el Gobierno de Obama no solo rescató General Motors y Chrysler: lo hizo con condiciones estratégicas, ecológicas y sociales. Se exigieron modernización industrial, transición a vehículos eléctricos, reducción de modelos contaminantes, cambios de gobernanza e incluso participación sindical.

Este enfoque se repite en otros lugares. En Dinamarca, el apoyo público a las renovables exigió desde el inicio participación ciudadana y retorno local. El proyecto europeo Airbus nació como una colaboración público-privada multinacional, bajo una planificación detallada. Sin esa «obsesión estratégica», Europa no tendría hoy un sector aeronáutico propio. Todo esto no fue intervención por capricho. Fue una dirección transformadora, orientada a cumplir objetivos de interés general. Frente al mito liberal de la autorregulación, la experiencia reciente muestra que hay mercados incapaces de responder a necesidades sociales. El caso del mercado inmobiliario y la crisis habitacional es un ejemplo. Y frente al mito liberal de la neutralidad tecnológica, lo que encontramos es esto: cuando el sector público lidera con inteligencia, el sector privado responde con responsabilidad y visión a largo plazo.

Un Gobierno emprendedor no aplasta la iniciativa privada. Se trata de un Gobierno Vasco que asuma riesgos que el mercado no asume (y que comparta beneficios, no solo riesgos), que invierta en infraestructuras, conocimiento e innovación, y que active sectores enteros con orientación social. Joseph Stiglitz, citado por Olano para desautorizar a EH Bildu, lleva décadas defendiendo que los mercados no funcionan sin un marco regulador justo y redistributivo. En 2025 ha insistido en que el mercado no resolverá por sí solo el cambio climático ni garantizará igualdad de oportunidades.

En el Parlamento Vasco, en junio, expusimos nuestra propuesta: una política industrial vasca que apoye, oriente y exija. Que no subvencione sin más, sino que condicione el apoyo público al cumplimiento de objetivos estratégicos: empleo de calidad; retorno al territorio; transición ecológica y digital; innovación abierta; participación de trabajadores en la gobernanza. Fuimos claros. Bastaría un mínimo de espíritu crítico para no caer en caricaturas.

Esto exige reforzar la capacidad pública: técnicos preparados, agencias evaluadoras, alianzas con universidades y clústeres. No se trata de inflar administraciones, sino de dotarlas de músculo estratégico. La condicionalidad es una herramienta para orientar la inversión privada hacia el bien común.

El modelo que Olano defiende como «vigente» presenta síntomas de agotamiento. Es un modelo que, en nombre de la «competitividad», ha externalizado riesgos, debilitado la cadena industrial local y apostado por una colaboración público-privada sin control ni evaluación. Sin embargo, no existe país avanzado que se haya reindustrializado sin liderazgo público claro. No proponemos nacionalizar empresas ni volver a esquemas del siglo pasado. Proponemos algo más ambicioso: coordinar inversión privada, talento científico y acción pública hacia metas comunes. Que la administración participe en empresas estratégicas para asegurar su arraigo. Con reglas, exigencias, justicia y transparencia.

EH Bildu no quiere un Gobierno pesado. Quiere un Gobierno útil, con capacidades renovadas. Que planifique sin ahogar, exija sin paralizar, e invierta con criterio. Que no subvencione al primero que pasa, sino a quien demuestra compromiso con el país. Nuestra propuesta es realista y transformadora. Se basa en la experiencia internacional y en una ambición clara: que Euskal Herria siga siendo industrial, cohesionada y sostenible dentro de 20 años.