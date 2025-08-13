Mailaketak eta mailaketak
Donostian badira espazioak guztientzat ez direnak
Asteazkena, 13 abuztua 2025, 02:00
Donostiako Aste Nagusian murgilduta gaude. Donostiar orok eta Donostiara jaietan datozenek ere, gutxi asko, nork bere programa eginda izan ohi du. Batzuk kirol ekimenei lotzen zaizkie, beste batzuk musikaren eta dantzaren inguruan antolatzen diren ikuskizunei eta, azken batzuk, auzoetan egiten diren lehiaketa, bazkari herrikoi eta jolasei.
Gustuak gustu, Donostiako jai programaren baitan zerbait zalantzan jartzen ez dena su artifizialak direla esango genukeen arren, aurtengoan, bi su piztu dira 60 urtez herritar gehien biltzen dituen ekimenaren inguruan. Lehenbizikoa, txakurren ongizatearen alde egin asmo den salaketa, su artifizialak jai-programatik kentzeko eskatuz. Bigarrena, hainbat medioetan agertu den informazioa, suak ikusteko punturik onenak zeintzuk diren jakinarazten zituena. Puntu horien artean zerrendatzen ziren, besteak beste, katamarana eta Donostiako hainbat hotel. Irakurle eta entzule hainbat kexu agertu dira, zerrenda hori nori zuzentzen ote zaion galdetuz eta hartzaile mota batzuentzako baizik ez dela salatuz. Guztiz ados.
Hala ere, guztiontzako irekiak eta doan diren lekuetara joaten zara, hondartzara, hondartza gaineko pasealekura, portura, Urgull azpira, Miramarrera... eta era guztietako jendearekin egiten duzu topo. Guztiek ez dute izozki bat esku artean izango, guztiek ez zuten lekuan bertan ogitartekoa afalduko, baina guztientzako irekitzen da zerua, suak pizten direnean. Ez dute espazioa mugatu zaienik sentituko. Aukeratzen duten lekuan egingo dute apatx. Lurrean toalla botata edo gabe. Aulkia hartuta edo eraman gabe. Baina nork bere lekua aukeratuko du, herritar guztientzako amankomuna dena, askatasun osoan eta erasotua edo gutxietsia sentitu gabe.
Badira, ordea, Donostian beste espazio batzuk, itxuraz irekiak direnak, baina txakurrek gernuarekin beren espazioa mugatzen duten bezala, adierazpen askatasunaren izenean, mugatuta agertzen direnak. Kaleotatik ibili nahiko luketen herritar guztiek hala egin ezin dutenak. Bertan irakur eta ikus daitezkeen ikurrak, irudiak eta esaldiak, erasokorrak zaizkielako. Ez direlako errespetatuak.
Jaietako programako ekimen orok herritar guztiei irekia izan behar du. Herritar guztiek aukera berberak izan behar dituzte, batzuetan zein besteetan, berdintasunean parte hartzeko. Espazioei dagokienean ere, leku orotan, herritar guztiek errespetatuak sentitu behar dute, inolako erasorik jasan gabe.
Donostiako kaleetan klase mailaketarik ez dugu nahi, ez; ez eta mailaketa ideologikorik ere.
