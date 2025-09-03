Irabazteko giltza
Gero atzera begiratu ahal izateko, une oro, aurrera egin behar da
Asteazkena, 3 iraila 2025, 02:00
Gorka Aranberri, Orioko patroia, berezko irabazlea da. Aurten, Kontxako bandera Oriok irabazten badu, Gorka Aranberri izango da Kontxako bandera gehien irabazi dituen patroia. Marka berria ezarriko luke.
Aurtengo garaipenak ez dira makalak izan. Bi estropada falta dira Eusko Label liga amaitzeko baina, matematikoki, txapelketak badu, dagoeneko, irabazlea: Orio. 2019tik liga irabazi gabe zegoen taldeak, aurtengoan, liga eta Kontxako bandera bereganatu ditzake.
Aurreko urteetan Bizkaiko uretan ibilitakoak irabaztea berea duela dirudi. Urdaibairekin txapeldun izandakoak, orain, kolore horia eraman asmo du gorenera. Eta batek galdetzen du: zer sentitzen da beti irabazten duen horietakoa izatean? Polito erantzuten daki Aranberrik, ez dela ohitura kontua, lanaren emaitza baizik. Baina lan asko eta ondo egiten duen kirolariak asko dira eta, haagatik, beti lehenbiziko lerroetara iristen ez direnak. Elastiko horiz jantzitakoak, ostera, zerutik ez dela ezer erortzen gogorarazten du, bestela, besteei ere eroriko litzaikeela.
Azken urteetan Kontxako bandera irabazi dutenen joera aldatu beharra azpimarratzen du Oriokoak, bestela, jendea aspertu egiten dela esanez. Baina txantxatik gutxi du esandakoak, patroiaren ametsa baita, erretiroa hartu eta atzera begiratzean, Kontxako bandera gehien irabazi dituen patroia izan zela gogoratzea.
Badira kirolariak, taldeari laguntzeko daudela esaten dutenak. Ez zait itxurakeriazko apaltasunik eta esaldi klixeen erabilerarik batere gustatzen. Ez baitut uste kirolariak taldea laguntzeko daudenik, taldekide direnean. Oriokoak, ustiatzaile ezizena jartzeko arriskupean, taldea zukutu egiten duela aitortu du. Aurtengo liga eta Kontxako bandera irabazteko isilpekoa bailitzan. Ikusiko ditugu emaitzak.
Aitortu dituen isilpekoan artean, niretzat ederrena, tostartekoen oreka ekarri duen arrazoia: esperientzia luzekoak eta berriak modu naturalean uztartzen jakin izana. Esaldi kategorikoa. Irabazlea irabaztera ohituta dagoela esatearen pareko.
Belarri atzean dardarka geratu zait, ordea, ideia. Arrakastaren giltzak formula erraza duela baitirudi. Bizitzaren bestelako enpresetan, gizartean, bizitzan ere, oro har, aplikatzekoa. Patroiak dioen bezala, liga edo bandera bakoitzaren atzean, izugarrizko lana dago. Eta gero atzera begiratu ahal izateko, une oro, aurrera egin behar da. Kuriosoak, benetan, brankari ipurdia emanda lan egiten duenaren hitzak izateko.
Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores
¿Ya eres suscriptor?Inicia sesión
Necesitas ser suscriptor para poder votar.