Indarrak batu

Asteazkena, 20 abuztua 2025, 02:00
Udaran beste modu batean irakurtzen da. Beste modu batera irakurtzen dira, batez ere, albisteak. Baita gizartearen martxa ere. Gertakariak bestelakotu egiten direla iruditzen zaio bati. Gai batzuk desagertu egiten direla komunikabideen agenda setting-etik eta beste batzuek hartzen dutela ohikoagotzat ditugun gaien lekua. Batzuek diote, udan burmuina erabiltzeari uzten diogula. Gauza arinak kontsumitu nahi izaten ditugula. Edo zukututa eman diezazkiguten eskatzen dugula. Terrazan hitz egiteko modura. Arazoekiko distantzia izugarria hartzen dugula, eta zenbat eta gertakariak urrutiagokoak izan, are eta hobeto sentitzen garela.
Badira, ordea, udako gehiengoaren oporrak baliatzen dituztenak, urtean zehar isilimatuan pasatzen diren gaiak lehen lerrora ekartzeko. Gehiengoaren lasaitasuna baliatzen dutenak zarata ateratzeko eta interesatzen zaien mezua zabaltzeko. Edo ordena ezbaian jartzeko. Desoreka sentsazioa zabaltzeko. Eta sentsazioa gailentzeko bestelako egite batzuk eskatzeko. Mundua hankaz gora dagoela aldarrikatzeko.
Egia esan, gehiengoa lasai unean dagoenean, gutxiengo batek mundua hankaz gora jar dezake. Urte guztian zehar lan nabarmenik egiten ez duten askok, udako bi hilabetetan erakutsi nahi izaten baitigute mundua ez dela behinere gelditzen. Gai batzuen aurrean, ezin dela atsedenik hartu.
Baina ohiko zarata mediatikotik haratago, badira atseden uneak pentsatzeko hartzen dituztenak ere. Hurrengo lanaldiari nola oratuko gatzaizkion pentsatzen eta plan berriak diseinatzen aritzen direnak.
Udara honetan irakurtzen ari naizenagatik, gure gizartearen beharrei eta kohesio premiari erantzuteko, boluntariotza indartu beharra izango dugu. Eta gaia ez da, inondik ere, arina. Elkarteen bidez bideratzen diren boluntariotzak indartu behar dira lehen mailako premiak dituzten herritarrei laguntzeko, berritzat jo ditzakegun gaixotasunei aurre egiteko, adinekoei eta gazteei egunerokoan laguntzeko eta komunitatea egiteko eta saretzeko modu berri bat eraikitzeko. Gaia ez da berria. Ez eta uda honetakoa ere.
Baina komunitate berri bat komunitateko kideek eratuko dute. Eguneroko lan jarraituarekin. Ez oporrak gutxiesten dituztenekin, ez eta oporrak zarata ateratzeko baliatzen dutenekin ere. Horretarako guztirako, indarrak batu beharra dago. Eta esan gabe doa, terrazetan, nahiz eta uda izan, ez dela azaleko gaiez bakarrik hitz egiten. Lo gaudela sinetsarazi nahi badigute ere.
