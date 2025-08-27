Harreman berriak
Parkeak beste harreman mota batzuk eratzeko baliatu ditzakegu
Asteazkena, 27 abuztua 2025, 02:00
Asko dira eta zarata ateratzen dute. Korrika dabiltza, harrapaka, itsu-itsuka, asto-astoka, edo play-back egiten. Umeak dira eta ez dakite geldik eta isilik egoten.
Kexu agertu dira Donostiako herritar batzuk hiriko parkeetan urtebetetze-jaiak ospatzen direlako. Ume eta guraso taldeak biltzen omen dira, han eta hemen, lekurik onenak harrapatu, 30 ume inguru bildu, eta festa egiteko. Asko izan dira kexuei idatziz erantzun dietenak ere. Batzuk, ez dagoela ikasturteko laguntxo guztiak gonbidatu beharrik esanez; besteek, ospakizuna etxean egitea dela onena... Parkeak denonak direla defendatzen dutenak ere egon dira eta festa ostean dena garbi eta txukun utziz gero, inolako arazorik ikusten ez dutenak.
Ni ere bigarren hauen aldekoa nintzateke. Hala ere, ba da esandakoen artean, belarrian kri-kri egin didan zerbait: iritzi emaile askok aberats eta pobreen arteko bereizketa egin dute. Hau da, aberatsek umeak txikipark-era eramaten dituztela azaldu dute eta pobreek parkean behar dutela. Ezingo nuke desadosago egon. Sekula ez zaizkit txikipark-ak gustatu. Baina ez ordaindu egin behar direlako, parkeak baino areago umeen aparkalekuak diruditelako baizik: leku itxiak, kontrolatuak, eta irudimenari leihorik irekitzen uzten ez diotenak. Umeak, hirugarren aldirako, aspertuta daude bertan.
Parkean, ostera, leku irekian daude, naturarekin harremanetan, bestela jolastu daiteke bertan, antzerkia egin daiteke, kantatu, lehiatu, eta garrantzitsuena: guraso eta seme-alaben arteko harremana sustatu.
Honekin ez dut esan nahi aberatsek umeak aparkatu egiten dituztenik eta pobreek umeekin jolasten dutenik. Parkeen erabiltzaileei buruz egindako erradiografia okerra dela baizik. Ez dela pobre eta aberatsen kontua, alegia, umeen heziketa eta guraso eta seme-alaben arteko harremanetarako eratzen dugun harreman eredua baizik.
Halaber, tankera honetako praktikek gurasoen arteko harremanak sendotzeko ere balio dute. Hau horrela, parkeen erabilera areagotzea proposatuko nuke, aipatutakoez gain, beste bi helburu hauek indartzeko ere balio dezaketelako: familia euskaradunen eta ez euskaradunen arteko elkartrukeak sustatzea eta atzerriko familien eta bertokoen arteko harremanak sendotzea.
Parkeak ez dira naturaren edertasunaz, itzalaz eta isiltasunaz gozatzeko bakarrik. Parkeak beste harreman mota batzuk eratzeko ere baliatu ditzakegu: naturarekin eta seme-alabekin, eta euskal komunitate berria eraikuntzeko.
