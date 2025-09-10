Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Las diez noticias clave de la jornada
Kareletik

Ginga

Auzian bi bando daude. Bi tribu. Gutako bakoitzari zer garen esaten digutenak

Ana Urkiza

Ana Urkiza

Asteazkena, 10 iraila 2025, 02:00

Argi utzi digute hondarribitarrek, alardeaz iritzia emateko hondarribitarra izan beharra dagoela. Hondarribitarra izan ezean, ezin dela herrian gertatzen dena ulertu. Herrikoa izan barik, ezinezkoa dela ... irtenbideren batekin asmatzea.

