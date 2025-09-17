Giltza
Aitaren etxetik amonarenera, giltza da aldea
Asteazkena, 17 iraila 2025, 02:00
Mohammed el-Kurd idazle palestinarrak (Jerusalem, 1998) Biktima perfektuak izeneko liburua eman du argitara, palestinar biktima perfektuaren gaineko gogoetak biltzen dituen saiakera liburua. Errurik ez duen biktimaren kategoria berriaz dihardu el-Kurdek, biktima idealaren irudia ezabatu eta palestinarrek nozitutako injustizia salatzeko.
Idazle palestinarraren lanen berri bagenuen, ordea, aurretiaz ere. 2021ean Rifqa izenburua daraman poema liburua argitaratu zuen. Bertan, amonaren etxeaz dihardu idazle gazteak; amonak Jerusalem-eko ekialdean eraikitako adreiluzko familia-etxea bere gorputzarekin nola defendatu zuen kontatzen du. Mohammed el-Kurden lanaren oinarrian amonaren sufrimendua eta etxearen galera daude. Palestinarren historia hondamendi askoren pilaketa jarraitua dela defendatzen du. Eta, katastrofe horietako batean, nola amonak etxeko giltza gorde egiten duen. Espainiatik deserrotutako judu sefardiek egin zuten bezala.
Gurean ere, ikusita nago etxeko giltza. Behinola, norberaren etxea zabaltzen zuena. Gerra zibilaren sabeletik ihesi, alaba mantokoa eskuetan hartu, 4 urteko semea herriko plazan utzi eta «izan zintzoa, maitea, zu izan zintzoa eta itxoin, ama etorri arte» esanez agurtu, kamioi ezezagunean sartu eta erbesteratu zen amonarena, etxeko giltza aldean zeraman emakume iheslariarena.
Mutiko koxkonduak egingo zion harrera amari, urte batzuk beranduago, zelatariengandik babestuko zituzten ilunabarraren hegian. Amaren esku dardartiek giltza bat atera zuten blusa azpitik. «Laster salbu, laster salbu» errepikatuz ahapean. Giltzarik sartzen asmatzen ez, ordea, sarrailaren ahoan. Mutikoak, orduan, amaren esku beldurtuetatik giltza berreskuratu eta sarrailaren zuloan sartzeko imintzioa egin zuen. Harik eta sarraila aldatuta zegoela konturatu ziren arte. Gero gerokoak. Familietako kontakizunak, aitortu ezin diren sekretuak.
Eta giltza existitzen da. Behinola, amonarena izandakoa. Ez euskal poeta ezagunaren etxe sinbolikoarena. Familiaren sustraien berri eta ihesaldiaren zergatia azaltzen duena, baizik. Eta gordeta dago. Giltza etxearen sinboloa delako, sustraiekin bat egiteko salbokonduktoarena.
Mohammed el-Kurd-en hitzak mailukadak direla iritzi dio kritikak. Euskal poeta handiarenak ber. Aitaren etxetik amonarenera, giltza baita aldea. Plazan abandonatutako semeari emandako hitzarena.
Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores
¿Ya eres suscriptor?Inicia sesión
Necesitas ser suscriptor para poder votar.