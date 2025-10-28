Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Cartas al director

Perros

Ana Gorrotxategi

Irun

Martes, 28 de octubre 2025, 06:33

Según la ley es deber de los ciudadanos recoger del espacio público las heces de nuestros animales de compañía. Pues eso. Dueños de perros, hagan ... caso y cumplan con dicha norma. Estoy harta de caminar por aceras que están hechas un verdadero asco de cacas de perro.

