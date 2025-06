La educación

Comenta Compartir

Se dice que la infancia de hoy está peor educada que la de antes. No sé si esta afirmación es cierta. Yo veo críos que ... se comportan bien; se muevan, juegan, se manchan, pero otros que son una pesadilla. Lo cuento porque en una tienda de ropa vi entrar a una madre y su hijo de unos siete años. El niño, con un helado de chocolate, se coló en el escaparate y tocó alguna prenda. La dependienta pidió a la madre que le llamara la atención, pero esta ni se inmutó. Cuando la dependienta insistió porque el niño no hacía caso, la madre en lugar de regañarle, se marchó de la tienda enfadada y sin decir adiós. ¿Esto es normal? No podemos tener niños educados si no les enseñamos a serlo.

