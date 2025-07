Comenta Compartir

¿Por qué hay tantas enfermedades de tipo sexual en los jóvenes? Podemos preguntarnos si realmente estamos dando una formación sexual adecuada a nuestros hijos. ... Al tratar de la educación sexual habría que saber qué entendemos por dicha educación. A mi juicio se le da a la juventud una formación sexual explícita y desprovista de valores morales. Está claro que algo falla. Se busca el sexo seguro pero todos sabemos que cada vez es más difícil, hay demasiada promiscuidad, la sociedad invita a ello. Muchos médicos ya hablan de pureza, es decir no tener relaciones sexuales, es la mejor manera de no contagiarse. Sabemos que este problema no acaba con un simple preservativo. Las autoridades deberían tener la misma determinación con este problema que en la lucha contra el tabaco.

