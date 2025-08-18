Pasado y futuro
Ana del Moral
Bilbao
Lunes, 18 de agosto 2025, 05:59
A veces se me olvida que hubo un tiempo en el que mi amona también ponía la tele a un volumen bajo, terminaba libros sin ... dormirse, comía pan sin dejar todo perdido, se ilusionaba por algún chico o disfrutaba haciendo planes de futuro. A veces se me olvida que un día yo también aprenderé a leer labios porque me negaré a usar un audífono, me dormiré leyendo libros y fingiré que solo estaba concentrada, partiré un trozo de pan y lo llenaré todo de migas, me acordaré de aquel chico que me gustaba, pensaré mucho en el pasado para olvidarme un poco del futuro.
