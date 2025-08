Comenta Compartir

Hace unos días iba con mi coche por una calle de Irun y una moto me adelantó por la derecha a gran velocidad. Casi le rozo porque pasó cerquísima de mi vehículo, y me asusté tanto que tuve que parar. ¿No entieden algunos motoristas que el golpe de un coche les puede hacer mucho daño? Habría que sancionar con más multas a quienes hacen lo que no se debe en la carretera.