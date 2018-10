Nuestro amigo Salmán

No aportamos nada nuevo si decimos que Arabia Saudí es uno de los países más autoritarios y represivos del mundo. El reino saudí restringe severamente las libertades públicas desde su establecimiento en 1932, pero disfruta de una bula debido a su inmensa riqueza proporcionada por el petróleo, que le permite contar con poderosos aliados y comprar con frecuencia el silencio de la comunidad internacional. Aunque Mohamed Bin Salmán, hijo del rey Salmán y ministro de Defensa, se ha embarcado en una campaña de relaciones públicas en la que se presenta como un reformista deseoso abrir el reino al mundo, lo cierto es que este discurso contrasta con la realidad.

Desde su encumbramiento al poder en verano de 2017, el príncipe heredero ha lanzado una amplia campaña de detenciones de activistas y defensores de los derechos humanos que ha obligado a muchos de ellos a exiliarse del país, mientras que ha permanecido impasible ante los discursos del odio promovidos por los denominados ulemas de Palacio, contrarios a cualquier tipo de avance social. Este es el caso de Jamal Khashoggi, un reconocido periodista que había sido editor del diario liberal Al Watan y columnista de Al Hayat, el periódico más influyente del mundo árabe. Hace un año consideró que su vida estaba en peligro y decidió establecerse en Turquía, donde teóricamente disfrutaría de un mayor margen de maniobra para expresar sus opiniones, toda vez que la libertad de prensa está severamente restringida en Arabia Saudí. De hecho, el Informe de 2017 de Reporteros Sin Fronteras (RSF) sitúa a dicho país entre los once con menor libertad de expresión (ocupa el puesto número 169 de los 180 analizados), sólo superado por países como Cuba, Vietnam, China, Siria, Eritrea y Corea del Norte.

A pesar de que no existe prensa libre y los periodistas ejercen la autocensura, es frecuente que se detenga a activistas o blogueros por reclamar la apertura del régimen o la adopción de reformas. Según RSF, es habitual que las autoridades les acusen de «blasfemia, insulto a la religión, incitación al caos o poner en peligro la unidad nacional; además, la aplicación de la sharía abre toda una panoplia de castigos para las autoridades, como las condenas a recibir latigazos y los malos tratos a prisioneros». Efectivamente Amnistía Internacional ha constatado que las detenciones arbitrarias están a la orden del día y que los detenidos sufren torturas y malos tratos de manera sistemática.

Ante la posibilidad de correr la misma suerte que otros críticos, Khashoggi decidió establecerse en Turquía, desde donde siguió colaborando con distintos medios, entre ellos The Washington Post. En sus columnas solía mostrarse extremadamente crítico con el desorbitado peso del que disfruta el clero wahhabí, estrecho aliado de los Saud, que impone una rigorista y sofocante lectura del islam que ahoga las libertades públicas. No sólo eso, sino que además criticaba abiertamente algunas de las decisiones del hombre fuerte de Arabia Saudí, Muhamad Bin Salmán, que probablemente no sentarían excesivamente bien a quien parece destinado a convertirse en el futuro monarca.

Khashoggi traspasó todas las líneas rojas, algo que además hizo sin contar con ninguna protección, ya que la muerte el pasado año de su primo Adnan Khashoggi, el conocido traficante de armas, le dejó sin ningún tipo de escudo ante la ira real. Sus últimos artículos hablaban de la existencia de «un clima de miedo e intimidación» generalizado en el interior del país, lo que contrastaba abiertamente con las promesas de reformas y apertura del príncipe heredero. También se mostró crítico con la errática política exterior saudí, cada vez más beligerante e intervencionista desde que Mohamed Bin Salmán fuera designado ministro de Defensa. En una de sus columnas, el periodista saudí señaló: «Me han dicho que debo aceptar con gratitud las reformas sociales que he solicitado durante mucho tiempo, al tiempo que debo mantenerme en silencio sobre otros asuntos: desde el atolladero de Yemen, las reformas económicas ejecutadas apresuradamente, el bloqueo de Qatar, las discusiones sobre una alianza con Israel para contrarrestar a Irán o el encarcelamiento de decenas de intelectuales y clérigos saudíes». Incluso, en su último artículo en The Washington Post, publicado el 11 de septiembre de 2018, llegó a señalar que «Arabia Saudí está haciendo en Yemen lo mismo que Bashar El Asad, los rusos y los iraníes en Siria»: es decir, bombardear indiscriminadamente a la población civil provocando una auténtica catástrofe humanitaria.

La desaparición y posible asesinato de Khashoggi en el consulado saudí de Estambul evidencia el absoluto desprecio de Arabia Saudí por las libertades más elementales, ya que no sólo persigue a los críticos en el interior del país, sino que los tentáculos de sus servicios de inteligencia llegan hasta la misma Europa. Los gobernantes saudíes parecen considerarse impunes, ya que consideran que sus estrechos vínculos con Estados Unidos y otros países occidentales, con los que ha firmado sustanciosos contratos armamentísticos, servirán, una vez más, para comprar el silencio de la comunidad internacional.