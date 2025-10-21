Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
FOTOLIA

Es difícil ser optimista, pero...

Amaia Díaz Unzu e Iñigo Odriozola Beitia

Plataforma Pobreza Cero de Donostia

Martes, 21 de octubre 2025, 02:00

Comenta

Hay algo que va mal cuando, durante los últimos días, Donald Trump acarició la posibilidad de ganar un Premio Nobel de la Paz, después de ... patrocinar durante los dos últimos años el genocidio perpetrado en la Franja de Gaza bajo responsabilidad de su amigo y aliado Benjamin Netanyahu. Una masacre que se ha cobrado ya la vida de más de 66.148 personas, de las que más de 18.430 son niñas y niños. Más allá de la barbarie cometida en Palestina, es evidente que algo no funciona bien en un mundo en el que, en pleno año 2025, el hambre infantil ha aumentado un 5%, y más de 45 millones de menores de 5 años padecen desnutrición aguda grave.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Localizada la menor de 17 años desaparecida en Irun
  2. 2 La Oreja de Van Gogh agota en una hora las entradas para Donostia y actuará también el 1 de agosto
  3. 3 Un inquilino se niega a abandonar su vivienda alquilada con prórroga indefinida y el Supremo le da la razón frente al propietario del piso
  4. 4 Una marca parisina y una zapatería estadounidense desembarcan en San Sebastián con una nueva tienda
  5. 5 Fallece la nutricionista que dio a luz en casa y sus amigos abren una recaudación de fondos para su bebé y su marido
  6. 6

    El obrero que recogió restos de un Ovni y descubrió huellas de alienígenas
  7. 7 Las cámaras de un convento captan el momento en el que un hombre se lleva parte del jardín que cuidan las monjas
  8. 8 Un motorista británico cruza Europa para comprar en una pescadería de Gipuzkoa: «Vino de Londres, paró a por pescado y siguió su ruta»
  9. 9 La renta media de los 88 municipios de Gipuzkoa, al detalle: de los 21.000 euros de Pasaia a los 34.000 de Orendain
  10. 10 Una caída mundial en los servidores de Amazon provoca fallos en multitud de aplicaciones

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Es difícil ser optimista, pero...

Es difícil ser optimista, pero...