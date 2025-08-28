Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Cartas al director

¿Para quién gobierna Sánchez?

Álvaro Villa Rey

Donostia

Jueves, 28 de agosto 2025, 06:02

Los informes policiales confirman que el 96% de los incendios que sufrimos en España han sido provocados. En la comparecencia del presidente Pedro Sánchez nos ... dijo sin ruborizarse que proponen un gran pacto de estado para mitigar la emergencia climática. Es evidente que detrás de él alguien mueve los hilos, ¿con qué intereses económicos?

