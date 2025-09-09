Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

MI GENOMA Y YO

'Wish you were here'

Aquel que no estaba, sigue estando, prendido de cada nota, como la luz que se refracta en el prisma de 'The Dark Side'

Álvaro Bermejo

Álvaro Bermejo

Martes, 9 de septiembre 2025, 02:00

Desde el silencio, el lento punteo de una guitarra acústica como detenida ante un umbral, como a la espera de otra guitarra, la que ya ... viene, abrazada a su compás. Dos amigos se encuentran después de mucho tiempo. Se suma una voz. Parece que va a celebrar ese reencuentro, pero siembra la duda. Una duda existencial, entre lo que pudo ser y no fue. Así se abre la composición que marcaría el rock psicodélico de los '70, la más melancólica y la más icónica, una obra maestra. Aquel 'Wish You Were Here' de Pink Floyd, nacido hace cincuenta años, un 12 de septiembre de 1975.

