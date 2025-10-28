Vascos, luego laberínticos

Sé que hablar de paleografía en una columna de opinión invita a la lapidación. Tal vez merezca mejor suerte si la presento como una historia ... rocambolesca con un final desconcertante. Comienza con un nuevo estudio sobre nuestros antepasados, 'Indoeuropeos, íberos, vascos y sus parientes', firmado por Francisco Villar. Viene a decir que el euskera y sus hablantes llegaron a esta tierra desde Oriente, pasando por Aquitania, en épocas coincidentes con la expansión de la cultura íbera.

¿Qué se deduce de su tesis? Que el euskera no sería la lengua más antigua de Europa, sino que entró después de otras, hoy desaparecidas, las protoindoeuropeas. No sabemos de dónde, pero pasando por Aquitania.

Su propuesta coincide con otra que también avanzamos aquí. Seguro que no recuerdan aquel artículo 'Hermano Íbero', pero sostenía algo parecido en base a una vasija del siglo II a.C. hallada en Perpiñán, con grafía vasco-aquitana. Hermana de la primitiva lengua íbera, la que se hablaba entonces desde Jaén hasta Narbona.

Antes de llevarnos las manos de Irulegi a la cabeza probemos a emplearlas, bien para aplaudir, bien para sellar un apretón de hermanamiento. Entre íberos y vascos, ambos preindoeuropeos. Para acercarnos a una visión de la historia que supere el mito y se abra a la complejidad.

Lo decía Caro Baroja en 'El laberinto vasco'. La sociedad vasca ha vivido desde sus orígenes en una situación de polimorfismo absoluto. Frente a las identidades estáticas, las dinámicas, los cruces –lingüísticos y humanos–. Frente a los esencialismos, simbiosis evolutivas. Eso que tanto nos enriquece.

Siguiendo el método de Vico –otro día les cuento quién era Vico– el sabio de I- tzea advertía en la historia vasca ocho ciclos desde la época prerromana a la actual. Todos trilingües, como poco. Con avances y retrocesos, con conexiones y desconexiones. ¿Qué prevalece? Un área de cultura, permítanme calificarla de hegeliana. ¿En qué sentido? En el de su célebre sentencia: los cambios cuantitativos, llegados a cierto punto, se convierten en cualitativos.

La novela llega a su desenlace con otra pregunta: En este umbral del siglo XXI donde todo es permeable, ¿cabe seguir estableciendo fronteras identitarias vinculadas a la exclusividad de una lengua, o somos ya lo suficientemente adultos para aceptar que somos justo eso, plurales, polimorfos, plurilingües, sin dejar de ser lo que somos? No tengas miedo del laberinto, dijo el minotauro: sólo quien se pierde llega a encontrarse.