Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Mi genoma y yo

El Vasco de la Carretilla

No es la apuesta con sus iguales la que mueve a Larregui. Le importa más la que libra consigo mismo

Álvaro Bermejo

Álvaro Bermejo

Martes, 12 de agosto 2025, 02:00

Si aún te quedan días en la maleta y buscas un libro para ponerte en camino, ninguno mejor que el que acaba de publicar el ... argentino Bruno Galindo, 'Nadie nos llamará antepasados'. Cuenta la historia de su familia, una familia de emigrantes, trenzándola con la de un vasco excepcional, Guillermo Larregui, más conocido como el Vasco de la Carretilla a cuenta de una proeza difícil de calificar. Entre 1935 y 1949 llevó adelante cuatro viajes a pie empujando una carretilla con todas sus pertenencias –ciento ochenta kilos–, el primero desde la Patagonia a Buenos Aires, hasta anclarse frente a las cataratas de Iguazú, donde encontraría la muerte.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Muere una joven de 21 años y un varón de 22 herido en un accidente de moto en Donostia
  2. 2

    Gipuzkoa toma aire tras temperaturas que han alcanzado los 42º
  3. 3 La plantilla se conjura en torno a una mesa antes del inicio liguero
  4. 4

    Alcaldes que eligen su propio camino
  5. 5

    El Hospital Donostia reduce a la mitad el uso de los antibióticos que generan resistencia en las bacterias
  6. 6 El curioso y útil objeto que ha desaparecido de la playa de La Concha de San Sebastián: «Nadie le daba el uso previsto»
  7. 7 Programa de hoy lunes 11 en la Aste Nagusia de San Sebastián
  8. 8 Fallece un joven montañero de Pamplona en el Pirineo aragonés
  9. 9

    El Mirandés, una opción para Carlos Fernández
  10. 10

    La indignación sacude Gaza tras la muerte de seis periodistas en un ataque israelí

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco El Vasco de la Carretilla