Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Mi genoma y yo

Sirat, el ruido y la palabra

Una road movie sahariana, ciertamente espléndida en su filmación, perfectamente vacía en todo lo demás

Álvaro Bermejo

Álvaro Bermejo

Martes, 7 de octubre 2025, 02:00

Comenta

Tiene que ser difícil llevar la vida de un ermitaño en una aldea perdida de Os Ancares, lejos del mundanal ruido, y rendir culto a ... los estruendosos eventos de música rave conocidos como 'Sirats'. Autobiografía y metaficción parecen resolver tan ardua antinomia en la última película de Oliver Laxe, concebida desde el sentido original de esa palabra. En la mística islámica, como Sirat se conoce al puente que conduce del Infierno al Paraíso, «más estrecho que una hebra de cabello y más afilado que una espada». El que habrán de cruzar las almas el Día del Juicio.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 El histórico bar de barrio de San Sebastián que vuelve a estar en plena forma: «Aquí todo es casero»
  2. 2 La familia de agricultores que arrasa con sus patatas a cuarenta céntimos el kilo: «Vendemos 25 toneladas al día»
  3. 3

    La Fiscalía de Gipuzkoa detecta un nuevo tipo de delito: «¿Paula es una víctima o una estafadora?»
  4. 4

    Gipuzkoa limita el beneficio fiscal por reinvertir en vivienda para «combatir la especulación»
  5. 5 Cortada la AP-8 en Deba sentido Irun por el incendio de un remolque
  6. 6

    Ni residuos ni incivismo, los sacos de arena que protegen el pecio de Ondarreta asoman
  7. 7

    En libertad con medidas el detenido por violar a su hija en plena calle y ante su otro hijo en Lleida
  8. 8

    Así liquida Israel a sus enemigos: no hay un lugar donde esconderse
  9. 9 Así eran los atracos a furgones blindados y sucursales bancarias perpetrados por ETA
  10. 10

    Cientos de turistas atrapados en el Everest por una tormenta de nieve

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Sirat, el ruido y la palabra