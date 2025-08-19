Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Mi genoma y yo

«Seguimos muy pendientes»

Las campanas tocando a fuego comenzaron a doblar esta primavera de lluvias incesantes

Álvaro Bermejo

Álvaro Bermejo

Martes, 19 de agosto 2025, 02:00

De Galicia a Tarifa, cuarenta mil hectáreas calcinadas en la última semana. En lo que llevamos de verano, más de cien mil. El doble que ... el año pasado. ¿La mitad que el próximo? La pregunta se sostiene en todo lo que la precede. Desde mucho antes de que se acuñara el término Cambio Climático, España ya presentaba la geografía de un secarral. La inmensa mancha árida por la que cabalgaban Don Quijote y Sancho, gobernada por el 'sanchopancismo' nacional. ¿En qué se sustancia? En ese mantra entre irrisorio e irritante que preside todos los informativos: «Seguimos muy pendientes». La tercera pregunta cabe en dos palabras: ¿De qué?

