Pregunto a mi asistente IA a qué cantante de los Beach Boys se parece Donald Trump. No me lo resuelve, ni siquiera me sugiere un ... parecido remoto con Bob Wilson y su legendario «copete de acero». Vuelvo a preguntar a mi asistente IA a qué jerarca nazi se parece Benjamín Netanyahu. Ni siquiera me acepta la pregunta. Lo asumo, es ir demasiado lejos. Pero a la luz de los hechos, su política de exterminio sobre la población de Gaza, ¿dónde encontramos una aberración comparable en la historia reciente? ¿Qué decir de la diplomacia de Trump? Un tardo-adolescente persuadido de que el liderazgo se ejerce a golpes de pelvis, en plan 'Good Vibrations'.

La derivada histriónica me la ha sugerido un titular: «Los trabajos de la IA para sostener el mundo». Echar un vistazo alrededor invita a la carcajada, bien amarga, si nos centramos en el drama de Palestina. Un primer ministro hebreo al frente de un genocidio, decidido a arrasar la franja de Gaza para «repoblarla» a su conveniencia. Un presidente norteamericano a quien sólo se le ocurre reconvertirla en un resort vacacional, otro 'Mar a Lago' alzado sobre setenta mil cadáveres. Una UE que compite con la ONU en sumisión e inoperancia.

Lo escribí en esta columna al poco de que se desencadenara la venganza israelí sobre Gaza, mientras las mentes racionales seguían apostando por la solución de los dos Estados: «Esta guerra infinita sólo acabará cuando una de las dos fuerzas aniquile por entero a la otra». Aquí no cabe la racionalidad, sólo la ley del más fuerte.

Es lo que viene sucediendo desde la creación de Israel. De los acuerdos de Oslo a los de Ginebra, las negociaciones se atenían a la misma lógica perversa: pactar la partición de una pizza entre dos, mientras uno se lo va comiendo. Resultado: de entonces a hoy cerca de un millón de colonos israelíes ocupan ilegalmente Palestina.

De esa constante vulneración del Derecho Internacional el surgimiento de Hamás y sus injustificables actos de barbarie. De la tolerancia occidental, nacida de su mala conciencia colonial, la intolerable respuesta de Israel.

¿Qué hay detrás? Nadie a los mandos. Un mundo a la deriva en manos de un payaso vociferante. Un mundo carente de códigos éticos, donde el odio gana elecciones y lleva al poder a un sionista radical.

Mientras Oriente Medio se precipita al infierno, nadie mueve un dedo para detener la masacre. A lo sumo, seguimos el consejo de nuestra ciega IA: cambiamos de canal, para no ver cómo mueren más inocentes.