Mi genoma y yo

Un mundo a la deriva

Mientras Oriente Medio se precipita al infierno, nadie mueve un dedo para detener la masacre

Álvaro Bermejo

Álvaro Bermejo

Martes, 2 de septiembre 2025, 02:00

Pregunto a mi asistente IA a qué cantante de los Beach Boys se parece Donald Trump. No me lo resuelve, ni siquiera me sugiere un ... parecido remoto con Bob Wilson y su legendario «copete de acero». Vuelvo a preguntar a mi asistente IA a qué jerarca nazi se parece Benjamín Netanyahu. Ni siquiera me acepta la pregunta. Lo asumo, es ir demasiado lejos. Pero a la luz de los hechos, su política de exterminio sobre la población de Gaza, ¿dónde encontramos una aberración comparable en la historia reciente? ¿Qué decir de la diplomacia de Trump? Un tardo-adolescente persuadido de que el liderazgo se ejerce a golpes de pelvis, en plan 'Good Vibrations'.

