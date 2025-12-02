Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Mi genoma y yo

La lección de los monstruos

¿Qué ingrediente oculto duerme en el horror para que venga a resultarnos eróticamente fascinante?

Álvaro Bermejo

Álvaro Bermejo

Martes, 2 de diciembre 2025, 01:00

Comenta

Tras el 'Nosferatu' de David Eggers, ahora el 'Drácula' de Luc Besson y el 'Frankenstein' de Guillermo del Toro. ¿Desde cuándo los monstruos se han ... vuelto sexys en la pantalla?, cabe preguntarse ante sus tres protagonistas. No en vano el que da vida a Frankenstein, Jacob Elordi, acaba de ser elegido el actor más atractivo del año según la revista 'People'. La pregunta lleva a otra. ¿Qué ingrediente oculto duerme en el horror para que venga a resultarnos eróticamente fascinante?

