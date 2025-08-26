La lección del fuego

Seguían fuera de control más de cincuenta incendios, y los informativos daban cuenta de la demolición de la primera vivienda de las devastadas por la ... dana, de la que pronto se cumplirá un año. Diez meses de demora y una «ayuda» de cinco mil euros para el propietario que lo había perdido todo. «¿Qué hago yo con cinco mil euros?», le faltaban las palabras, se volvían llanto. Desesperación, desolación, el más absoluto desamparo.

De fuego a fuego, la imagen se iba clonando en la de los paisanos de media España ante lo que quedaba de sus aldeas, de su memoria, todo arrasado. Cientos de familias abocadas a lo peor, conscientes de la realidad a la que habrán de enfrentarse cuando las promesas caigan en el olvido.

Diez meses después de la dana el Gobierno sólo ha concedido el 37% de las ayudas prometidas. El balance resulta más sangrante en lo que afecta a la erupción del Cumbre Vieja. Casi cuatro años después el Cabildo insular sigue denunciando la demora en los pagos, la paralización de fondos y la drástica reducción de programas esenciales para la recuperación.

Este es el panorama ante las catástrofes de ayer y hoy. Primero negligencia, irresponsabilidad, inoperancia. La de los verdaderos negacionistas del Cambio Climático: los que se llenan la boca con el florido lenguaje ecológico y continúan a lo suyo, las manos muertas, las conciencias también. Luego las grandes promesas que nada cuestan y en miseria se sustancian.

«Qué solos se quedan los muertos», poetizó Bécquer. Más aún los afectados por los desastres que se suceden sin que nada cambie. ¿Hemos llegado a un punto de no retorno?

Hay órdenes, como el de la naturaleza que, una vez calcinados, resultan irrecuperables a corto plazo. Sucede con la democracia. Nos hemos habituado a reducirla a votar y nada más. Tal vez este verano en llamas nos haya deparado una lección: recuperar la tierra desde sus cenizas. También el sentido de la democracia, no ya desde sus cenizas, sino desde sus raíces.

Si «El pueblo salva al pueblo», y no esta clase política, habrá de ser también el pueblo quien la sustituya por otra al margen de la partitocracia, sensible a los problemas de la gente, comprometida con su territorio. Las revoluciones nacen de ese punto límite. El del hartazgo y la impotencia.

«Déjame predicar la intolerancia –escribe Jasmina Reza–, concédeme la inmoderación». ¿Para qué? Para que este paisaje sin Tierra Prometida maldiga las promesas y levante por sí mismo su horizonte y su esperanza.