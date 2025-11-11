Los domingos, 'Christiancore'

Dios está de moda, enfatizaba el titular ante la expectación suscitada por el último álbum de Rosalía, 'Lux', en cuya cubierta la cantante muda sus ... hábitos. De 'Motomami' a ursulina. Como soporte, el fenómeno de la temporada, 'Los domingos'. La película en la que Alauda Ruiz de Azúa cuenta la historia de una adolescente que decide ingresar en un convento frente a la oposición de su familia. Ambos vectores parecen apuntar a un repunte espiritual entre los jóvenes. Pero, ¿hasta qué punto esas dos líneas son paralelas?

Fue, no en vano en tiempos de postpandemia, cuando se detectó un cambio de tendencia en los millenials. «Nos hemos cansado de la sobredosis de superficialidad», afirmaba una de las nuevas influencers volcadas en su particular evangelización digital. De hecho, fue en TikTok, en 2023, donde se acuñó el término 'Christiancore'. Bautizaba un rosario de comunidades de jóvenes creyentes que se intercambiaban imágenes del santoral católico, incluidos sabios consejos doctrinales –cómo maquillarse para ir a misa, por ejemplo–. La banda sonora venía de atrás. Desde aquel Bob Dylan que llamaba a las puertas del cielo al 'santo' nombre de Madonna.

¿Tan equivocado está en CIS? En su último barómetro constata cómo la mitad de los españoles se declaran católicos –pero sólo un 18% practicantes– mientras el censo de agnósticos roza el 40%. Tal vez no se equivoque tanto, si consideramos la tesis implícita en 'Los domingos'.

Frente a una religiosidad sincera, la de su protagonista, la otra. ¿Cuál? La que convierte el rito en branding personal reduciéndolo a una estética. Puro exhibicionismo a la medida de los nuevos templos, del photo call a la show room.

Queda la parte más ardua de la cuestión, la que afecta a las religiones institucionalizadas y su articulación de lo emocional en base a prácticas que pueden rozar la idolatría, o la superstición fetichista. «La gente no desea espiritualidad –escribe Aldous Huxley– sino una religión que le procure satisfacciones emotivas, respuesta a sus ruegos, facultades supranormales y una salvación postmortem».

Lejos de todo eso, el Cristo de los Evangelios antepone el examen de conciencia, predica con el ejemplo, no rinde culto a imágenes. «Desgarrad vuestros corazones, no vuestras vestiduras». Es el caso de la protagonista de 'Los domingos'. La cuestión, este lunes, no es evaluar la parafernalia de Rosalía sino el sentido de tanto ritual. La verdadera espiritualidad no se viste de nada. Sólo se desnuda.