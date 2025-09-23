Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Mi genoma y yo

Diálogo con lo invisible

En un mundo saturado de pantallas, es en las salas de cine donde encuentras algo más que entretenimiento en una película

Álvaro Bermejo

Álvaro Bermejo

Martes, 23 de septiembre 2025, 02:00

Además del arte del siglo XX, el cine puede entenderse como una proyección evolutiva de nuestra mirada en relación con la tecnología. Los primeros cineastas ... eran muy conscientes de lo que manejaban: un artefacto que replicaba la vida desde una mirada vacía, la del ojo mecánico. El que plasmó Dziga Vertov en 'El hombre con la cámara', en 1929. Una distopía en la que el ojo humano acaba siendo cegado por el de la cámara que lo filma. Más o menos como en esa escena de 'Un perro andaluz', rodada ese mismo año, en la que Buñuel y Salvador Dalí nos presentan un ojo rasgado por una navaja, icono del surrealismo.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Dos turistas alquilan un apartamento por un mes en San Sebastián y se van a los 10 días: «Nos estábamos quedando sin planes»
  2. 2 Avanza la construcción del nuevo hotel de San Sebastián
  3. 3 Iciar y Juan buscan relevo para su bar de barrio en San Sebastián: «No queremos que se pierda»
  4. 4 La lección de vida de un vecino de San Sebastián a la juventud: «Esto son dos días y dentro de poco tendrás 60 años»
  5. 5

    El impuesto a las grandes fortunas debilita los refugios fiscales que competían con Gipuzkoa
  6. 6 Isco Alarcón se viste de actor con sus muletas en San Sebastián, bajo la dirección de su esposa Sara Sálamo
  7. 7

    La Ertzaintza vincula al joven asesinado en Bilbao con la peligrosa banda juvenil 'LDS'
  8. 8 Almodóvar, Bardem, Penélope Cruz o Belén Rueda, entre los apoyos a la manifestación en Donostia contra el genocidio
  9. 9 Detenido por segunda vez en dos meses en Hernani con migrantes irregulares en su furgoneta y sin carné
  10. 10

    La Ertzaintza detiene a dos jóvenes por el crimen de Bilbao

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Diálogo con lo invisible