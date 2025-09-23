Diálogo con lo invisible

Además del arte del siglo XX, el cine puede entenderse como una proyección evolutiva de nuestra mirada en relación con la tecnología. Los primeros cineastas ... eran muy conscientes de lo que manejaban: un artefacto que replicaba la vida desde una mirada vacía, la del ojo mecánico. El que plasmó Dziga Vertov en 'El hombre con la cámara', en 1929. Una distopía en la que el ojo humano acaba siendo cegado por el de la cámara que lo filma. Más o menos como en esa escena de 'Un perro andaluz', rodada ese mismo año, en la que Buñuel y Salvador Dalí nos presentan un ojo rasgado por una navaja, icono del surrealismo.

Un siglo después, en un mundo saturado de pantallas, se ha verificado una inversión paradójica. Cualquier película nos parece tan natural que la contemplamos como si no mediara una cámara. Todas tan disponibles, en cualquier dispositivo, que visionarlas en una sala de cine parece un anacronismo. Y, sin embargo, ¿no es en las salas, y solo en ellas, los templos del séptimo arte, donde deberíamos confrontarnos a esa lección de tinieblas, si buscamos algo más que entretenimiento en una película? Goethe comparaba el placer estético al de un niño perdido en una pastelería. A mí me sucede en cada Zinemaldi. Con una salvedad. El niño ha depurado su paladar. Huyo de lo convencional, apuesto por mis excéntricos sublimes, aun a riesgo de que perpetren un descalabro. A Yorgos Lanthimos, por ejemplo, se lo perdono todo. A Paolo Sorrentino también, a pesar de 'Parthenope'. Deslumbró en Venecia con 'La Grazia'. No me la perderé en San Sebastián.

Las películas verdaderamente grandes se fundan en un doble sortilegio: el de la omnisciencia y el de la invisibilidad. Eso que te presentan te hace olvidar el soporte tecnológico que lo proyecta. Es la vida en tiempo real. Hasta un extremo que anula tu capacidad de reflexión. Eso vendrá después. En el tiempo de la proyección sólo vale la inmersión en la magia del cine. Con otra paradoja: aunque nació como un arte de masas su impacto se verifica en la intimidad. En esa tangente intangible que se traza entre la pantalla y el ojo de cada espectador. Sales de la sala y se te viene encima la vorágine del festival. La sensación de un brusco despertar.

El cine linda con el mundo de los sueños. Llámalo hipnosis, lo que buscamos en toda gran película: amplificar nuestra existencia en otra dimensión, entre lo visible y lo invisible. Eso que dialoga contigo más allá del artificio, desde lo más profundo de la vida, en la oscuridad.