En el corazón del mar

Probablemente fue así, con las mareas vivas de septiembre azotando el litoral. En un margen de diecisiete años, siempre en septiembre, en el de 1908 ... y en el de 1925, Donostia vio nacer primero una insólita Sociedad Oceanográfica alzada desde el voluntarismo y, fruto de ella, el Palacio del Mar, nuestro Aquarium. Más que una fiesta, la historia de nuestra Oceanográfica y de su Palacio del Mar es una novela. Había que contarla. Fue lo que entendí cuando Arantxa Olaizola, desde Laboral Kutxa, y Esther Irigaray, directora de nuestro Aquarium, nos propusieron un libro conmemorativo de ese primer centenario. Me guio otro, la crónica, más bien la biblia de Miguel Laburu relatando las mil peripecias de aquellos pioneros iluminados por un propósito plenamente vigente un siglo después. Pedro Manuel Soraluce, el entonces director de San Telmo, Juan Miguel Orcolaga, el 'Padre Borrascas', impulsor del observatorio de Igeldo, y un francés, Étienne Bertrand.

En la pueril sociedad del ocio nos acercamos al Aquarium como si nos adentrásemos en un parque temático. Hubo mucho más. De entrada, acercar el mar a sus hijos y estudiarlo científicamente para revertir toda esa ciencia en lo social, en esos arrantzales siempre desasistidos, para los que crearon la primera escuela de pesca del país. Tanto como lo fueron ellos por nuestras fuerzas vivas, mucho más interesadas en los tres casinos que ostentaba nuestra ciudad.

En los comienzos tuvieron que contentarse con una lonja en Kai-Arriba para su laboratorio, y el habitáculo de un instituto para su museo. Lo inauguraron con un frasco de crustáceos –uno solo–. Luego vino su primer gran icono, el esqueleto de esa ballena cazada entre Getaria y Zarautz en 1878. Hoy ese rango icónico lo capitaliza el túnel-puente que recorre su formidable oceanario. Pero en esta historia todo gira en espiral.

Spira Mirabilis, decían los antiguos. Espiral maravillosa, la de la concha del trilobites y la del corazón de las galaxias. También la del corazón del mar. El que late dentro de nuestro Aquarium, el de aquellos adelantados que vieron más allá.

Sin conocer la palabra ecología entendieron que la vida se sustenta en una espiral de ecosistemas interdependientes, de lo micro a lo macro, hidrógeno y oxígeno. Sin ese humilde frasco de crustáceos no hubiera sido posible el milagro del Aquarium. Cien años creciendo en espiral, gracias a quienes se dejaron la vida por situarlo en proa de nuestra ciudad. Al abrazo del mar que nos abraza.