Mi genoma y yo

En el corazón del mar

El que late dentro de nuestro Aquarium, el de aquellos adelantados que vieron más allá

Álvaro Bermejo

Álvaro Bermejo

Martes, 30 de septiembre 2025, 02:00

Probablemente fue así, con las mareas vivas de septiembre azotando el litoral. En un margen de diecisiete años, siempre en septiembre, en el de 1908 ... y en el de 1925, Donostia vio nacer primero una insólita Sociedad Oceanográfica alzada desde el voluntarismo y, fruto de ella, el Palacio del Mar, nuestro Aquarium. Más que una fiesta, la historia de nuestra Oceanográfica y de su Palacio del Mar es una novela. Había que contarla. Fue lo que entendí cuando Arantxa Olaizola, desde Laboral Kutxa, y Esther Irigaray, directora de nuestro Aquarium, nos propusieron un libro conmemorativo de ese primer centenario. Me guio otro, la crónica, más bien la biblia de Miguel Laburu relatando las mil peripecias de aquellos pioneros iluminados por un propósito plenamente vigente un siglo después. Pedro Manuel Soraluce, el entonces director de San Telmo, Juan Miguel Orcolaga, el 'Padre Borrascas', impulsor del observatorio de Igeldo, y un francés, Étienne Bertrand.

