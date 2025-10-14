Donde canta el alma

Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Álvaro Bermejo

Álvaro Bermejo

Martes, 14 de octubre 2025, 02:00

En ese espacio central para la vida cultural de San Sebastián que viene abriendo la galería homónima, 'La Central', tocaba inauguración. Sinónimo de fiesta híbrida ... de artes y letras. Todas lo son. En 2024 aquella 'Florakción' donde los diseños de Isabel Zapardiez y las pictoesculturas de Brutus bailaron al compás de Mikel Erentxun. Elena Arzak a los postres. Hoy una dimensión desconocida del periodista y escritor David Cantero, en compañía de Elena Setién al teclado. Para dar voz a sus 'gatopájaros', entre las enramadas de Jon Mirande y los rizomas de Deleuze. Conjuro y sortilegio «en la tierra de los muchos ojos».

