62.064 muertos
Almudena Maiz
Donostia
Jueves, 21 de agosto 2025, 05:57
Escucho que las autoridades sanitarias de la Franja de Gaza informan de la muerte de otras 60 personas en las últimas 24 horas. Duele, estremece ... y se hace un nudo en la garganta cuando el locutor desvela la cifra total de 62.064 muertos y 156.573 heridos. Pero es que la indignación va en aumento cuando el periodista añade que muchas víctimas siguen bajo los escombros, donde ambulancias y otros equipos no pueden llegar. ¿Cómo es posible semejante horror?
