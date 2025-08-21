Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Cartas al director

62.064 muertos

Almudena Maiz

Donostia

Jueves, 21 de agosto 2025, 05:57

Escucho que las autoridades sanitarias de la Franja de Gaza informan de la muerte de otras 60 personas en las últimas 24 horas. Duele, estremece ... y se hace un nudo en la garganta cuando el locutor desvela la cifra total de 62.064 muertos y 156.573 heridos. Pero es que la indignación va en aumento cuando el periodista añade que muchas víctimas siguen bajo los escombros, donde ambulancias y otros equipos no pueden llegar. ¿Cómo es posible semejante horror?

