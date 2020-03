Más allá de una fecha El avance en favor de una igualdad plena continúa encontrando a día de hoy serios obstáculos para desplegarse con la rapidez e intensidad necesarias EDITORIAL Lunes, 9 marzo 2020, 07:40

Millones de mujeres repartidas por todo el planeta secundaron ayer los actos, movilizaciones y concentraciones convocadas para denunciar la brecha de desigualdad que persiste entre hombres y mujeres. La celebración del Día de la Mujer se convirtió de esta manera en una renovada reivindicación por la igualdad que tuvo también su singular y más cercano protagonismo en las calles de Gipuzkoa y del conjunto de Euskadi. Las mujeres que expresaron ayer un sentimiento compartido y nucleado alrededor de un movimiento global, coinciden en la necesidad de transitar un camino sin retorno rumbo a una plena igualdad. Este afán encuentra en jornadas reivindicativas como la de ayer la ayuda de una repercusión que contribuye a ensanchar el espacio de una cada vez mayor sensibilidad social, aunque no alcanza todavía a evitar la persistencia de una discriminación que se proyecta sobre los diferentes ámbitos del tejido social. El avance en favor de una igualdad plena continúa encontrando a día de hoy serios obstáculos para desplegarse con la rapidez e intensidad necesarias. El riesgo de que el dinamismo y energía que se vive cada 8-M pueda llegar a frustrarse es un factor que debe estar presente a la hora de implementar normas que puedan incidir positivamente en favor de una plena igualdad entre hombres y mujeres. La enorme capacidad de movilización acreditada ayer necesita ser encauzada más allá de esta fecha señalada en el calendario. El entramado institucional tiene la responsabilidad de asumir un liderazgo que debe estar acompasado con la sensibilidad creciente de una sociedad en favor de una mayor igualdad como factor cohesionador de la propia convivencia. Lo que en el futuro podrá contribuir decisivamente a que la fuerza reivindicativa de cada 8-M no se diluya será el empuje que acredite para remover conciencias y compromisos en cualquier ámbito social a lo largo de todo el año.

Invocaciones falaces

La persistencia de la desigualdad en sociedades como la vasca y la española permanece aún inalterable en cada estadística elaborada, siendo sin duda la del número de mujeres asesinadas por violencia machista la que produce un dolor más desgarrador. Y mientras esto suceda, resulta falaz invocar la igualdad de oportunidades cuando las mujeres se sienten disuadidas de poder aspirar a todo aquello a lo que tienen derecho como seres humanos y ciudadanas de un entramado social abierto y plural. La espontaneidad con la que tantos hombres participan de las reivindicaciones de la jornada del 8-M no impide constatar que se trata de un día excepcional que necesita trascender más allá para otorgar un sentido auténtico a las movilizaciones de esta jornada. La normalidad cotidiana volverá hoy a ocupar su ámbito natural con la persistencia de unos espacios de desigualdad, que hunden sus raíces en un pasado remoto, y cuya neutralización continúa siendo una tarea pendiente. El 8 de marzo de hace dos años supuso un antes y después, aunque su huella no ha prendido aún con la intensidad que se presuponía que acabaría haciéndolo. El camino emprendido no admite retrocesos en el desarrollo de políticas de género que no tienen otra alternativa posible que desenvolverse sobre un terreno ya conquistado de forma irreversible en favor de la igualdad entre mujeres y hombres. La amplitud de las movilizaciones de ayer constituye la expresión de un descontento continuado en el tiempo que interpela al papel decisivo que corresponde desempeñar los hombres para contribuir activamente a transformar la desigualdad persistente en una efectiva igualdad.