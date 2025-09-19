Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Cartas al director

Vivir con calma

Alfredo Alonso-Allende

Bilbao

Viernes, 19 de septiembre 2025, 06:11

Terminan ya las vacaciones, regresan las prisas y corremos. Corremos para poder llegar antes, corremos porque hemos salido tarde, corremos porque nos esperan, corremos porque ... todos corren. Corremos para llegar los primeros, corremos por no haber pensado antes, corremos porque nos gusta, corremos por muchos motivos. ¿Por qué corremos si gestionando bien las horas de cada día podríamos vivirlas con calma de una manera eficaz y más feliz? Se trata de aprender a dedicar el tiempo necesario a la mujer o al marido, con calma. Y a cada hijo, con calma. Y al trabajo profesional. Y de tratar a los compañeros o subordinados de la empresa con la necesaria calma. Y a los amigos. La calma es mucho más saludable y mucho más eficaz que las prisas. Solo cuando vivimos con calma podemos disfrutar del propio presente, y del de los hijos, y del trabajo, y con los amigos. Es importante aprender a gestionar la propia vida sin prisas también ahora. Con alma y con calma.

