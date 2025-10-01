Funcionarios competentes
Alfredo Alonso-Allende
Bilbao
Miércoles, 1 de octubre 2025, 06:36
Mi madre falleció hace treinta y cinco años, y para cumplimentar unos documentos traspapelados relacionados con ella, he acudido a diversas instituciones pública. En todas ... me han ayudado a resolver los problemas pendientes con eficaz diligencia y con amabilidad. Escribo estas líneas para reivindicar el buen hacer de estos funcionarios. La visión negativa e injusta sobre una supuesta indolencia de todos los funcionarios no es justa, porque no es verdad. En todo grupo humano puede haber una oveja negra y una mala experiencia con cualquiera de ellas puede promover la costumbre de generalizar. No es justo atribuir a un grupo el mal hacer de alguno en un momento concreto. Los funcionarios que he tratado funcionan.
Límite de sesiones alcanzadas
El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez.
Por favor, inténtalo pasados unos minutos.
Sesión cerrada
Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este.
Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo.
¿Tienes una suscripción? Inicia sesión
Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores
¿Ya eres suscriptor?Inicia sesión
Necesitas ser suscriptor para poder votar.