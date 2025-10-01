Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Cartas al director

Funcionarios competentes

Alfredo Alonso-Allende

Bilbao

Miércoles, 1 de octubre 2025, 06:36

Mi madre falleció hace treinta y cinco años, y para cumplimentar unos documentos traspapelados relacionados con ella, he acudido a diversas instituciones pública. En todas ... me han ayudado a resolver los problemas pendientes con eficaz diligencia y con amabilidad. Escribo estas líneas para reivindicar el buen hacer de estos funcionarios. La visión negativa e injusta sobre una supuesta indolencia de todos los funcionarios no es justa, porque no es verdad. En todo grupo humano puede haber una oveja negra y una mala experiencia con cualquiera de ellas puede promover la costumbre de generalizar. No es justo atribuir a un grupo el mal hacer de alguno en un momento concreto. Los funcionarios que he tratado funcionan.

