No te mojes el culo

Soy firme apologeta del inconformismo. Es la ignición para el cambio. Y dicen que somos la «generación del inconformismo». Puede ser cierto dado que no ... hay hijo de madre que se conforme con nada. Lo malo es que también somos la generación de la comodidad. Quien es inconformista es como quien quiere peces: que se tiene que mojar el culo. E inconformismo y comodidad no son antónimos, pero sí difícilmente compatibles. Cuando se es inconformista (con los aranceles, con el gasto en 'seguridad', con las historias audiovisuales que ataquen tus ideas...) no hay que perder demasiado tiempo en quejarse, sino en actuar. Dedicarlo al 'activismo', ese manido término. Pero esto supone dos problemas cuando se es comodón. El primero es que hay que mojarse el culo, precisamente. Salir de la zona de confort. Dejar unas cosas para intentar cambiar otras, aquellas que consideramos injustas. Toda acción es actividad, pero no toda actividad es activismo. Activismo no es lanzar encendidas quejas en la red X o proclamas detrás de una pancarta en la calle. Eso es fácil, es cómodo. Y activismo desde el sofá no es activismo.

Y el segundo problema es que no queremos ser útiles, sino figurar. No buscamos implicarnos para cambiar el estatu quo, sino seguir teniendo derecho a protestar. Seguir teniendo el derecho (que nunca lo es) a atacar. Es como si nos diera miedo cambiar la situación que consideramos injusta, porque eso nos obligaría a buscarnos otra causa para protestar. Pero bueno, es una alternativa. La que parece haber escogido la mayoría. Tan solo recordemos que, mientras unos se quejan desde el sofá y critican en corrillos, otros están demasiado ocupados intentando cambiar el mundo. Para bien o para mal.

